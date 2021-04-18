Мясников: человечеству нужна более опасная эпидемия, чем коронавирус

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что человечеству нужна более опасная эпидемия для «прочищения мозгов».

По его словам, люди сошли с ума, размножились «сверх меры», «загадили все, до чего смогли дотянуться» и в наказание получили коронавирус, победить который можно совместными усилиями. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, человечество переживает не третью волну коронавируса, а всё ещё первый акт.

С начала пандемии в России зафиксирован 4 702 101 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 105 582 летальных исхода, выздоровели 4 326 780 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам известного российского телеведущего и врача Александра Мясникова, для поддержания здоровья женщинам необходимо следить за уровнем витамина D и кальция в организме. Этому способствуют сыр тофу, соевые бобы, льняное масло и куркума.