Тарасов рассказал, чем ему не угодили прошлые отношения

Поклонники посчитали, что он имел в виду певицу Ольгу Бузову.

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что ему не нравилось в прошлых отношениях, и чем нынешние их превосходят. «Плюсами» и «минусами» он поделился в Instagram-аккаунте.

Он отметил, что раньше ему постоянно «выносили мозг», были измены, ссоры, слезы, слезы, а также страсть. Теперь, когда он женился на Анастасии Костенко, он чувствует, что есть свобода, уважение, любовь, дети, планы на будущее и отличный секс.

Напоминаем, что в прошлом Тарасов был мужем певице и телеведущей Ольги Бузовой. У них ничего не вышло – футболист уверяет, что хотел семью и детей, а у артистки были другие планы, так как она хотела заниматься карьерой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова жестко ответила на выпады Тарасова.