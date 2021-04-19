В понедельник в Пулково не ждут отмен и задержек рейсов

В этот понедельник Пулково работает без отмен и задержек. Фото: Baltphoto

В этот понедельник Пулково работает без отмен и задержек. Фото: Baltphoto

Сегодня петербургский аэропорт работает в обычном режиме, поэтому пассажирам не придется тратить время, они должны улететь без каких-либо проблем. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Об этом стало известно в опонедельник, 19 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы продолжают интересовать полетами в Анталью. Так спрос на билеты снизился за сутки на 81%, но направление остается популярным среди туристов. При этом количество желающих отправиться в Анталью упало на 3%, аналогичная динамика наблюдается на рейсах в Стамбул.