Петербуржцы продолжают интересовать полетами в Анталью

Спрос на билеты снизился за сутки на 81%, но направление остается популярным среди туристов.

Эксперты обратили внимание на значительное снижение спроса на турецкие направления. За сутки спрос на перелеты из Санкт-Петербурга в Анталью уменьшился более чем на 80%. Об этом сообщает российский поисковик авиабилетов Aviasales со ссылкой на статистические данные.

При этом количество желающих отправиться в Анталью упало на 3%, аналогичная динамика наблюдается на рейсах в Стамбул. Несмотря на это, Турция остается самым популярным направлением для путешествий среди туристов. Первое место занимает столица, второе – Анталья, третья, четвертое и пятое заняли Гюмри, Хургаду и Берлин.

Напомним, авиасообщение между Россией и Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня. В это время между странами будут летать лишь два вывозных рейса в неделю. Россияне смогут вылететь из Турции только на рейсах маршрутом Стамбул — Москва.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российских туристов предложили вывозить из Турции за 10 тысяч.