Российских туристов предложили вывозить из Турции за 10 тысяч

Российских туристов предложили вывозить из Турции за 10 тысяч
Турция ужесточает меры по коронавирусу. Фото: unsplash

Вывозить российских туристов из Турции можно на платной основе. Такое заявление сделал председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

По его словам, туристам следует предоставить возможность покупки билета через «Госуслуги». Стоимость фиксированной цены может составить 10-12 тыс. рублей.

Как сообщили «Известия», Давыденко подчеркнул, что такое предложение является идеальным выходом из сложившейся ситуации, так как цены на авиабилеты из Турцию в Россию сильно выросли.

Напомним, авиасообщение между Россией и Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня. В это время между странами будут летать лишь два вывозных рейса в неделю. Россияне смогут вылететь из Турции только на рейсах маршрутом Стамбул — Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали о проблемах с возвращением из Турции на родину.

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