В России хотят возвратить МВД контроль над дорожными знаками

В России хотят возвратить МВД контроль над дорожными знаками
Возможно, МВД вернут контроль над знаками. Фото: Baltphoto

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который предписывает властям на всех уровнях в стране согласовывать установку дорожных знаков, разметки, светофоров и камер с Министерством внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что разговор велся о поправках к закону «Об организации дорожного движения», которыц подготовил Минтранс в прошлом году.

Одно из основных нововведений связано с проектом организации дорожного движения. Законопроект властей на всех уровнях обяжет согласовывать эти документы с подразделениями МВД — ГИБДД.

Напомним, что восемь лет назад такую процедуру убрали из полномочий аппарата. Однако есть два случая, когда ПОДД согласовывать не нужно.

Во-первых, когда аварийно-восстановительные работы после чрезвычайного происшествия и аварии, ограничивается движение до двух суток.

А во-вторых, когда на дорогах проводят массовые мероприятия, при этом, если они проходят не более суток.

Плюс ко всему нововведения коснутся и оповещений населения о новых платных парковках. Так как сегодня власти заявлять о новых порядках не позднее чем за 30 дней. Это делалось через печатные издания и на сайтах органов власти. Проект призывает сообщать только в Сети.

По некоторым сведения, правительственная комиссия в общем-то одобрила законопроект и порекомендовала его к рассмотрению на заседании кабинета министров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГИБДД перечислила главные ошибки, которые будущие автомобилисты допускают при сдаче экзамена на водительские права по новым правилам.

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