ГИБДД раскрыла главные ошибки при сдаче экзамена на права

ГИБДД перечислила главные ошибки, которые будущие автомобилисты допускают при сдаче экзамена на водительские права по новым правилам.

Чаще всего ученики во время сдачи экзамена по новым правилам допускали создание помехи автомобилю или пешеходу, имеющим преимущество в движении, пишет РИА Новости.

Будущие водители зачастую нарушают требования дорожной разметки и забывают про сигнал указателя поворота. Популярной ошибкой также является неуверенное пользование органами управления транспортного средства.

Кроме того, множество ошибок допускается и при парковке: обычно это происходит при выполнении «параллельной парковки» и «заезда в бокс» на площадке. Причиной таких ошибок становится наезд на границы зон выполнения маневров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России изменили порядок сдачи экзамена на права.