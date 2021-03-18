В России изменят порядок сдачи экзамена на права

В России изменят порядок сдачи экзамена на права
Фото: pixabay

С 1 апреля желающих получить водительские права не придется отдельно сдавать «площадку» во время экзамена, сообщают в ГИБДД.

Теперь навыки будущих водителей будут оценивать исключительно в условиях реального дорожного движения. Изменение касается тех, кто готовится управлять легковым автомобилем, грузовиком или автобусом — для мотоциклистов формат экзамена не изменится.

Кроме того, в ГИБДД пересмотрели перечень ошибок и нарушений, за которые начисляют штрафные баллы. Список разделились на подгруппы по одному, двум и трем баллам, а также вынесли в отдельный блок грубые ошибки, совершение которых равно прекращению экзамена. При этом для сдачи, как и прежде, нужно набрать не более пяти штрафных баллов.

Также в автомобиле вместе с экзаменатором и студентом теперь может присутствовать наблюдатель — эта мера призвана повысить прозрачность процедуры и разрешить возможные спорные ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в сферы деятельности вице-губернаторов.

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