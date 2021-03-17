Беглов внес изменения в сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга

Беглов внес изменения в сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга
Беглов подписал соответствующий документ. Фото: gov.spb.ru

Сразу два политика начнут выполнять новые обязанности.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в сферы деятельности двух вице-губернаторов Северной столицы. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Изменения вступят в силу 18 марта. С четверга вице-губернатор Эдуард Батанов будет координировать и контролировать деятельность Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, Комитета финансов Санкт-Петербурга, Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга. Сейчас, согласно данным, опубликованным на сайте властей, он отвечает за решение вопросов налоговой, финансовой политики Санкт‑Петербурга, разработки и исполнения бюджета, увеличения доходов и оптимизации расходов бюджета, осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города.

Вице-губернатор Максим Соколов начнет координировать и контролировать деятельность Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитета по транспорту, Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Он, согласно данным властей, отвечает за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный будет развивать Санкт-Петербургский транспортный узел с федеральной поддержкой.

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