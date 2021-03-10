Смольный будет развивать Санкт-Петербургский транспортный узел с федеральной поддержкой

Смольный будет развивать Санкт-Петербургский транспортный узел с федеральной поддержкой
По поручению Хуснуллина Смольный выделит приоритетные проекты, которые необходимо реализовать до 2024 и 2030 годов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербург получит федеральную поддержку на развитие Санкт-Петербургского транспортного узла, сообщили в пресс-службе Смольного.

Это решение было принято по итогам совещания, которое провел зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В совещании участвовали губернатор города Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, а также представители Минтранса, Минстроя, Минфина и ОАО «РЖД». В ходе встречи обсуждались варианты развития транспортного узла.

Власти решили, что Петербург будет одновременно развивать улично-дорожную сеть, метрополитен и наземный общественный транспорт города и области, а также железнодорожное сообщение. Этот вариант позволит создать новые транспортные связи внутри агломерации, улучшить транспортную доступность во всех районах.

По поручению Хуснуллина Смольный выделит приоритетные проекты, которые необходимо реализовать до 2024 и 2030 годов. Также будет подготовлено техническое задание на проектно-изыскательные работы по развязке КАД с Кронштадтским шоссе.

Что касается железнодорожных перевозок, то здесь власти решили организовать тактовое движение на Витебском и Варшавском направлениях, а также создать новый пригородный маршрут Петербург — Левашово — Сертолово.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получит 792 млн рублей на строительство объектов транспортной инфраструктуры.

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