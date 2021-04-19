В Петербурге сын вернулся домой и обнаружил порезанного отца

В Петербурге в Центральном районе 25-летний молодой человек вернулся домой и обнаружил труп 75-летнего отца с ножевыми ранениями.

Как стало известно Gazeta.spb.ru молодой человек студент противопожарной службы вернулся днем домой по улице Маяковского и обнаружил своего отца, который был мертв.

Когда сотрудники полиции прибыли, то установили, что в 2-х комнатной квартире с ножевыми ранениями в область сердца обнаружен труп пенсионера.

Затем тело мужчины было отправлено в морг, чтобы выяснить причину смерти. Также сообщается, что оперативники изъяли нож, следы рук, мобильный телефон и биоматериалы.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что В Петербурге в Приморском районе города мошенники обманным путем выманили у пенсионерки более 3 млн 800 тыс. рублей за четыре месяца. Женщине звонили с трех разных номеров телефонов неизвестные и уверяли, что они работники банка.