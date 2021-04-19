Телефонные мошенники обокрали петербурженку почти на 4 млн рублей

Телефонные мошенники обокрали петербурженку почти на 4 млн рублей
На данный момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay

В Петербурге в Приморском районе города мошенники обманным путем выманили у пенсионерки более 3 млн 800 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.spb.ru 16 апреля женщина 1955-ого года рождения сообщила в полицию, что ее обманули телефонные мошенники.

Так , в период с 24 декабря прошлого года по 15 апреля нынешнего ей с трех разных номеров телефонов звонили неизвестные.

Они представляясь сотрудниками «Центробанка», и убеждали 66-летнюю пенсионерку, что прямо сейчас ее могут обмануть мошенники.

И для того, чтобы этого не произошло, чтобы ее денежные средства были под надежной защитой, их необходимо снять со счета и перевести на безопасные счета. Обманутая женщина много раз переводила деньги туда, куда ей указали неизвестные.

Таким образом сумма материального ущерба составила 3 838 538 рублей.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала 25-летнего уроженца Перми и 28-летнюю приезжую из Новгородской области, которые под видом сотрудников водоснабжающей организации обходили квартиры и дома пенсионеров, убеждая в необходимости покупки очистных фильтров для воды. При этом цена товара многократно превышала рыночную.

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