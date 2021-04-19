В Луге задержали мужчин, продававших фильтры по заоблачным ценам

Мошенники продали женщине фильтр для очистки воды за 35 тысяч рублей, хотя обычная цена составляет 3 300 рублей. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Мошенники продали женщине фильтр для очистки воды за 35 тысяч рублей, хотя обычная цена составляет 3 300 рублей. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Полиция задержала 25-летнего уроженца Перми и 28-летнюю приезжую из Новгородской области. Как стало известно Gazeta.Spb.ru, задержанные под видом сотрудников водоснабжающей организации обходили квартиры и дома пенсионеров, убеждая в необходимости покупки очистных фильтров для воды. При этом цена товара многократно превышала рыночную.

Так, по версии оперативников, в конце прошлого года коммивояжеры пришли в квартиру 73-летней пенсионерки на улице Красной Артиллерии в Луге и продали женщине фильтр для очистки воды за 35 тысяч рублей, хотя обычная цена составляет 3 300 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников преступной группы и иных эпизодов противоправной деятельности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студента медколледжа задержали за убийство врача-терапевта на Полярников.