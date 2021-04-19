Студента медколледжа задержали за убийство врача-терапевта на Полярников

Калининградские оперативники задержали подозреваемого в убийстве врача-терапевта. Им оказался 25-летний студент-медик. Само преступление произошло в Петербурге.

На прошлой неделе, 14 апреля, в квартире дома №12 по улице Полярников был найден труп 27-летнего врача-терапевта поликлиники №52. На его теле нашли ножевое ранение подмышечной впадины. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 17 апреля опергруппа задержала подозреваемого в квартире дома в Калининграде. Им оказался первокурсник медицинского колледжа имени Бехтерева.

Было установлено, что он ударил ножом врача во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений. Сейчас студент находится в изоляторе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи открыли дело после падения лепнины на двухгодовалого ребенка в Петербурге.