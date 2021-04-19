Следователи открыли дело после падения лепнины на двухгодовалого ребенка в Петербурге

Следственное управление по Московскому району открыло уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент с двухгодовалым мальчиком произошел 17 апреля у дома №167 по Московскому проспекту. С крыши здания упал элемент фасада на коляску с малышом, которую везла его мать. Камень попал прямо в глаз ребенку.

Мальчика экстренно госпитализировали в детскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рану левой брови, параорбитальную гематому и перелом в области левого глаза.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, следователь открыл уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после падения лепнины в коляску с ребенком.