Прокуратура начала проверку после падения лепнины в коляску с ребенком

Прокуратура начала проверку после падения лепнины в коляску с ребенком
Ребенка увезли в больницу. Фото: Pixabay

Прокуратура начала проверку по факту падения в коляску, в которой находился двухлетний ребенок, фрагмента лепнины с фасада дома № 167 на Московском проспекте.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры изучат обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям управляющей компании, в ведении которой находится здание, сообщили в ведомстве.

Напомним, на Московском проспекте произошло обрушение лепнины с фасада дома. Кусок облицовки с высоты свалился прямо на коляску с маленьким ребенком. С карниза здания кирпич попал ребенку в левый глаз. Тротуар был залит кровью, рядом с местом лежал огромный булыжник. По словам свидетельницы произошедшего, глаз малыша моментально затек, кровь из раны «просто забрызгала все». Пострадавшего малыша, которому два с половиной года, доставили в детскую городскую больницу имени Раухфуса. Врачи диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском обрушившийся кусок штукатурки упал на голову петербуржцу.

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