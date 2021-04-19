На выходных с дорог Петербурга собрали более 320 кубометров мусора

На выходных с дорог Петербурга собрали более 320 кубометров мусора
Ежедневно в городе зачищают и моют проезжие части и тротуары. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

За прошедшие выходные, 17 и 18 апреля, с петербургских улиц вывезли 327 кубометров мусора и почти 900 тонн смета.

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, сегодня, 19 апреля, на улицы Петербурга вышли 1180 работников ручного труда и 751 машина. Сады и парки приводят в порядок еще 898 специалистов и 265 единиц техники.

В ночь на понедельник за чистоту дорог отвечали 331 дворник и 361 машина. Улицы подметали, чистили и мыли.

Ежедневно в городе зачищают и моют проезжие части и тротуары. На выходных для мытья улиц израсходовали 21,6 тыс. кубометров волы.

Сады, парки и скверы, не смотря на просушку, также продолжают убирать. Садовники приводят в порядок скамейки и урны, подсыпают и ремонтируют дорожки, ухаживают за растениями. Всего на просушку в этом сезоне закрывались 87 зеленых территорий. Сейчас для петербуржцев доступны 38 из них.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после просушки открылись еще четыре сквера в Петербурге.

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