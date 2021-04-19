Под Волосово продолжают тушить пожар на полигоне твердых бытовых отходов

Под Волосово продолжают тушить пожар на полигоне твердых бытовых отходов
Пожар на полигоне ТБО под Волосово. Фото: администрация Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области продолжается тушение возгорания на закрытом полигоне твердых бытовых отходов.

По информации регионального главка МЧС, экстренные службы получили сообщение о пожаре сегодня в 12 часов 10 минут. Сейчас на месте происшествия работают 16 человек личного состава пожарно-спасательных частей Ленобласти и четыре пожарные машины. Также к борьбе с огнем привлекли экскаватор и бульдозер.

Площадь пожара достигла 700 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

Как сообщили в областной администрации, пожар не представляет опасности для близлежащих поселений. На место также направили инженерную технику и лабораторию Роспотребнадзора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росприроднадзор начал проверку по факту пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Ленобласти.

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