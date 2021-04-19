Росприроднадзор начал проверку по факту пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Ленобласти

Росприроднадзор начал проверку по факту пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Ленобласти
Место пожара. Фото: скриншот "Инцидент ЧП ДТП Санкт-Петербург"

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора начали проверку по факту сегодняшнего пожара на свалке твердых бытовых отходов в Волосовском районе Ленобласти.

Пожар случился в понедельник, 19 апреля, на полигоне ТКО под городом Волосовом. К месту происшествия выехали государственные инспекторы, которые по результатам осмотра примут процессуальное решение.

Как сообщила пресс-служба ведомства, специалисты также установят причины возгорания мусора на полигоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились кадрами с места пожара в сообществе «Инцидент |ЧП|ДТП|Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» . С пожаром боролись 12 спасателей.

Волосовский район пожар росприроднадзор


 

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