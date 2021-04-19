Пожарные тушат полыхающий мусорный полигон в Волосовском районе

В Волосовском районе Ленобласти тушат свалку с бытовыми отходами. Сейчас происходит очаговое тление на общей площади 700 квадратных метров.
Возгорание случилось в понедельник, 19 апреля, в городе Волосово. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Инцидент |ЧП|ДТП|Санкт-Петербург».
Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, сигнал о ЧП поступил в ведомство в 12:10. К месту происшествия оперативно прибыли 12 сотрудников части на трех спецмашинах.
К настоящему моменту спасатели продолжают работу, также была запрошена инженерная техника, которая будет разгребать горы мусора для точечной проливки.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели полтора часа тушили квартирный пожар на Васильевском острове.