Во вторник в Петербурге потеплеет до 14 градусов

Во вторник в Петербурге потеплеет до 14 градусов
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Петербург вернется похолодание. Во вторник, 20 апреля, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», будет сухо и тепло. Дождей не ожидается.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +1…+3 градусов. Днем потеплеет до +12…+14 градусов. Порывы ветра не будут превышать 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.

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