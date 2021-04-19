Спикер ЗакСа Петербурга провел урок в парламентаризма в гимназии

Спикер ЗакСа Петербурга провел урок в парламентаризма в гимназии
Спикер ЗакСа провел урок в парламентаризма в гимназии

В понедельник, 19 апреля, председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров провел Урок парламентаризма для учеников 10 класса гимназии №70.

ЗакС запустил проект к 115-летию первого заседания Государственной думы Российской империи. Макаров отметил, что все политические институты должны работать на укрепление страны и общества.

Глава парламента проверил знание школьников политических терминов, принципов устройства органов власти, основ правовой базы и работы петербургского парламента, официальных символов Петербурга, а также ответил на вопросы учеников.

Во время урока использовались материалы «Парламентского видеословаря». Это проект Законодательного Собрания Петербурга.

Вице-спикер петербургского ЗакСа отметил хорошую подготовку учеников и их живой интерес к жизни страны и города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские депутаты забили тревогу из-за строительства апарт-отеля на Левашовском проспекте. Парламентарии не понимают, как участок на Петроградской стороне могли продать по стоимости, ниже цены однокомнатной квартиры в районе.

вячеслав макаров гимназия ЗакС


 

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