Число пострадавших при взрыве газа в Нижегородской области достигло семи человек

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали семь человек.
Сейчас горит кровля дома, площадь составляет 900 кв. метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировался 31 человек.
В ликвидации последствий происшествия участвуют 237 человек и 50 единиц техники.
По предварительной информации, причиной взрыва и пожара стала утечка газа из-за неисправности оборудования. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 19 апреля, в Василеостровском районе произошел квартирный пожар. На месте работали 12 спасателей.