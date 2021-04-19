Число пострадавших при взрыве газа в Нижегородской области достигло семи человек

Пострадали семь человек. Фото: Pixabay

Пострадали семь человек. Фото: Pixabay

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали семь человек.

Сейчас горит кровля дома, площадь составляет 900 кв. метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировался 31 человек.

В ликвидации последствий происшествия участвуют 237 человек и 50 единиц техники.

По предварительной информации, причиной взрыва и пожара стала утечка газа из-за неисправности оборудования. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 19 апреля, в Василеостровском районе произошел квартирный пожар. На месте работали 12 спасателей.