Чехия не исключает новые пропорциональные меры против России

Первый вице-премьер и и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек допустил, что страна может ввести новые пропорциональные меры в отношении России.

Он отметил, что реакция Москвы на принятые Прагой меры была очень резкой, Чехия не исключает новый ответ.

«Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Власти Чехии подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.