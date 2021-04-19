Артемий Панарин признан второй звездой игровой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх лучших игроков прошедшей игровой недели.

Российский нападающий, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин стал второй звездой недели. Он набрал 10 (4 + 6) очков в четырёх матчах.

Первой звездой недели стал голкипер «Баффало Сейбрз» Дастин Токарски. Вратарь сделал 128 сейвов при 137 бросках.

Третьей звездой недели признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун. Он набрал 8 (3 + 5) очков в четырёх матчах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.