Нападающий сборной Бразилии попал в сферу интересов «Зенита»

Нападающий сборной Бразилии попал в сферу интересов «Зенита»
"Зенит" интересуется 24-летним Габриэлем Барбозой. Фото: Instagram Габриэля Барбозы

«Зенит» интересуется нападающим бразильского «Фламенго» Габриэлем Барбозу.

Петербургский клуб может купить 24-летнего футболиста, сообщила в Twitter журналистка Раиса Симплисио.

При этом сам он предпочел бы выступать за один из испанских или английских клубов.

Барборза играет в составе «Фламенго» с 2019 года. До этого он играл в «Сантос», выступал также за португальскую «Бенфику» и миланский «Интер». Футболист входит в сборную Бразилии, в составе которой он провел пять матчей и забил два мяча.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России. В нём петербургская команда примет подмосковные «Химки».

"Зенит" Габриэл Барбоза футбол


 

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