Юрист назвал неожиданные риски потери денег

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский предупредил россиян о неожиданных рисках остаться без денег.

Юрист рассказал агентству «Прайм», что россияне могут запросто лишиться денег, поверив телефонным мошенникам, представляющимся сотрудниками банка. Они под разными предлогами стараются узнать данные банковской карты. Следует всегда связываться с банком и уточнять, действительно ли собеседник звонил от имени банка.

Также можно лишиться денег, взяв какой-либо «быстрокредит». Бывает, что люди по СМС берут в долг небольшие займы на несколько тысяч, а потом попадают в долги на сотни тысяч.

Здесь Петропольский советует всегда читать договор перед оформлением кредита.

«В нем не должно быть никаких отсылок на то, что полные условия кредитования расположены на каком-то сайте, портале – вы их никогда не найдете. Внимательно читайте: если вам кто-то дает деньги, вы должны до последней буквы понимать, на каких условиях это будет, как вы должны их возвращать, в каком размере, с какими процентами», — предупреждает юрист.

Кроме того, потерять деньги можно, вложив их в добрачное имущество супруга или имущество, принадлежащее сожителю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как адвокат объяснил, как мошенники обманывают россиян под видом «бесплатных» юридических услуг.