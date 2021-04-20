Адвокат объяснил, как мошенники обманывают россиян под видом «бесплатных» юридических услуг

Адвокат объяснил, как мошенники обманывают россиян под видом &#171;бесплатных&#187; юридических услуг
Следует серьезно насторожиться, если собеседник подталкивает к каким-либо действиям. Фото: pixabay

Глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев заявил, что главной целью звонков от «бесплатных» юристов является кража средств у жертв. Подавляющее большинство таких звонков совершают мошенники.

Князев рассказал в интервью радио Sputnik, что злоумышленники предлагают жертвам бесплатные юридические услуги, заманивают человека прийти в офис, где с него попросят уже реальные деньги.

«Молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой», — объяснил адвокат.

По словам специалиста, следует серьезно насторожиться, если собеседник подталкивает к каким-либо действиям. Князев поставил под сомнение тот факт, что кто-то будет работать бесплатно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как распознать телефонное мошенничество.

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