Как распознать телефонное мошенничество: инфографика Gazeta.SPb

Петербуржцы продолжают страдать от телефонных мошенников. В ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщают, что горожане каждый день обращаются к правоохранителям с заявлениями. Ведомство рассказывает, как распознать обманщиков.

Как отмечает ведомство, с каждым разом мошенники ищут все более изощренные способы обмана. Часто они используют ИТ-технологии и специальное программное обеспечение, а также поддельные документы с реквизитами государственных органов и банков.

По данным следователей, очень часто мошенники используют автоматизированную подмену номеру. В этом случае вам могут звонить с разных номеров несколько раз подряд. По входящим номерам перезванивать не следует.

Ни в коем случае не стоит переводить деньги на незнакомые лицевые счета, как бы вас не убеждали. Часто злоумышленники могут угрожать, представляться сотрудниками правоохранительных органов и банков.

Помните, что вы всегда можете положить трубку и перезвонить в банк, правоохранителям и другие госорганы, чтобы уточнить информацию. Звонить нужно по номерам, указанным на официальных сайтах.

Верить не нужно даже в том случае, если вам присылают электронные документы с печатью и реквизитами организации.

Если злоумышленники представляются сотрудниками следственного комитета, сообщить об этом можно по телефону доверия СК России 8 (800) 100-12-60.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге за прошлый год серьезно выросло число случаев мошенничеств с использованием технологии. По данным, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти за год таких преступлений стало на 780% больше. Врио начальника управления ведомства Дмитрий Баранов также обращал внимание на то, что колл-центры злоумышленников часто находятся на территории другого государства. Так им удается уходить от закона.