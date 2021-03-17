В Петербурге за год на 780% выросло число случаев ИТ-мошенничества

В Петербурге за год произошло более 60 тысяч преступлений. Фото: pixabay

В Петербурге за год произошло более 60 тысяч преступлений. Фото: pixabay

В Петербурге за прошлый год серьезно выросло число случаев мошенничеств, которые совершаются с использованием технологий. Речь идет, в том числе о звонках «из банков» и «родственников, попавших в беду».

Печальную статистику привел врио начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов. В среду, 17 марта, он отчитывается о работе подразделений полиции за прошлый год перед депутатами Законодательного Собрания Петербурга.

По его словам, за год в Петербурге совершили более 60 тысяч преступлений. При этом уровень преступности в городе на 100 тысяч населения в Северной столице ниже, чем в целом по России.

В частности, за год в Петербурге на 30% уменьшилось число изнасилований, на 16% — разбоев, на 11% — случаев умышленного причинения вреда здоровью.

На 20% сократилось число преступлений, которые совершались «гастролерами». При этом каждое пятое преступление, совершенное приезжими, связано с грабежами или разбоями.

Ситуация в сфере ИТ-мошенничества стала хуже – число таких преступлений за год выросло на 780%. Дмитрий Баранов пояснил, что схемы, которые используют мошенники постоянно меняются, а их колл-центры и вовсе могут находиться на территории другого государства.

Напряженной также остается ситуация с распространением наркотиков. Наркодилеры стремятся к бесконтактному способу распространения запрещенных веществ. Всего за прошлый год смогли раскрыть более семи тысяч наркопреступлений. При этом накрыли 39 лабораторий, большинство из которых производили синтетические наркотики.