Более 2000 запрещенных предметов пытались пронести в здания судов Петербурга в этом году

Судебные приставы привлекли к ответственности 145 человек. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

Судебные приставы привлекли к ответственности 145 человек. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

Судебные приставы выявили более двух тысяч предметов, запрещенных для проноса в здания судов, сообщили в пресс-службе петербургского управления ФССП.

За три месяца 2021-го на входах в зданиях судов и судебных участков мировых судей выявили 2095 запрещенных к проносу предметов. Среди них было 157 единиц оружия и боеприпасов, а также 1938 предметов, представляющих угрозу для окружающих, в том числе ножи и легковоспламеняющиеся жидкости.

Судебные приставы привлекли к ответственности 145 человек.

Кроме того, в первом квартале судебные приставы передали полиции 107 человек, находящихся в розыске. Из них 21 человек разыскивался за совершение тяжких преступлений, шесть — особо тяжких.

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