Более 2000 запрещенных предметов пытались пронести в здания судов Петербурга в этом году

Судебные приставы выявили более двух тысяч предметов, запрещенных для проноса в здания судов, сообщили в пресс-службе петербургского управления ФССП.
За три месяца 2021-го на входах в зданиях судов и судебных участков мировых судей выявили 2095 запрещенных к проносу предметов. Среди них было 157 единиц оружия и боеприпасов, а также 1938 предметов, представляющих угрозу для окружающих, в том числе ножи и легковоспламеняющиеся жидкости.
Судебные приставы привлекли к ответственности 145 человек.
Кроме того, в первом квартале судебные приставы передали полиции 107 человек, находящихся в розыске. Из них 21 человек разыскивался за совершение тяжких преступлений, шесть — особо тяжких.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на родителей, задолжавшим своим детям 1,1 млн рублей по алиментам, возбудили уголовные дела.