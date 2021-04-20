Петербургский суд защитил маднаринок

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение по административному исковому заявлению прокурора о признании информации, распространяемой в интернете, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено.
В ходе проверки выявлены сайты, на которых в открытом доступе есть форумы, посвященные обсуждению или предложению продажи уток мандаринок. Суд указал, что мандаринка — краснокнижная птица.
Распространение информации о продаже или покупке птицы побуждает граждан к совершению преступления, за которое предусмотрена ответственность, облегчает его совершение, способствует истреблению этих птичек.
Суд заявление удовлетворил.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 2000 запрещенных предметов пытались пронести в здания судов Петербурга в этом году. Судебные приставы привлекли к ответственности 145 человек.