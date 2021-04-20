Вышел первый выпуск обновленного «Дома-2»

В конце прошлого года было объявлено, что «Дом-2» закрывается. В конце марта 2021 года появилась информация о том, что реалити-шоу продолжит выйдет на телеканале «Ю». В понедельник обновленное реалити-шоу вышло на канале.

Ольга Бузова, проработавшая на проекте 17 лет не вернулась. Главной ведущей романтического шоу стала Ксения Бородина, которая и поприветствовала зрителей в новом выпуске.

В шоу показали 10 старых участников и 15 новеньких. Старых участников заселили в дом, а вот новых участников поселили раздельно. Мальчиков с мальчиками и девочек с девочками. Так они познакомиться и лучше узнают друг друга, решили организаторы проекта. Одна девушка пришла на шоу вместе с мамой. Это удивило и участников, и телезрителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова отказалась вести перезапущенный «Дом-2».