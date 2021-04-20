В Петербурге за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Количество госпитализированных больных ниже на 16,2%, чем на предыдущей неделе. Фото: gov.spb.ru

Количество госпитализированных больных ниже на 16,2%, чем на предыдущей неделе. Фото: gov.spb.ru

Сейчас в Северной столице заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне, сообщает Роспотребнадзор.

С 12 по 18 апреля снизилась заболеваемости во всех возрастных группах. Показатели заболеваемости, как всего населения, так и во всех возрастных группах ниже недельных эпидемических порогов, в т.ч. всего населения на 25,4%, взрослого населения на 14,8%, детей 0-2 года на 46,0%, детей 3-6 лет на 39,7%, детей 7-14 лет на 29,4%.

Количество госпитализированных больных ниже на 16,2%, чем на предыдущей неделе.

Заболеваемость обусловлена в основном респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, рино и другие респираторные вирусы), случаев гриппа не зарегистрировано.

Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от коронавируса за сутки умерло 35 петербуржцев.