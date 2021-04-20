От коронавируса за сутки умерло 35 петербуржцев

От коронавируса за сутки умерло 35 петербуржцев
В Петербурге люди продолжают умирать от коронавируса. Фото: unsplash

Коронавирусная пандемия в Петербурге продолжает набирать обороты. За последние сутки в городе нашли новые смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно во вторник, 20 апреля. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Петербурге было зарегистрированы 35 смертей от коронавируса. Таким образом, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 872 человека.

По всей стране за минувшие 24 часа было подтверждено 379 летальных исходов от коронавируса. Всего же за время пандемии в российских регионах скончалось 106 307 человек.

На первом месте по суточной смертности Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область. В Ленобласти подтверждено еще девять случаев смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге привились от COVID-19 почти полмиллиона человек.

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