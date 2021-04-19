В Петербурге привились от COVID-19 почти полмиллиона человек

За последние сутки в Петербурге более 2,7 тысяч человек получили вакцину от коронавируса. Из них первым компонентом привились 1250, вторым — 1536, сообщили в межведомственном совете по противодействию коронавирусной инфекции в городе в понедельник, 19 апреля.

С начала массовой вакцинации с Северной столице, начавшейся в конце декабря 2020 года, привито 499 808 человек, из них 347,5 полностью закончили цикл вакцинации.

В городе остается 226 404 неизрасходованных комплектов вакцины.

С начала пандемии в Петербурге 408012 случаев заражения COVID-19. Скончались 12837 человек, в том числе 26 — за последние сутки. Выздоровело 363116 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с начала пандемии в Ленобласти выявлено 41 630 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 38 953 пациента, число смертельных исходов достигло 1 081. Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19.