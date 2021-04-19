В Ленобласти еще 90 человек подхватили коронавирус

В Ленинградской области коронавирусом заболели 90 человек. Фото: unsplash

В Ленинградской области коронавирусом заболели 90 человек. Фото: unsplash

В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксирован 90 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 41 630 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 38 953 пациента, число смертельных исходов достигло 1 081.

Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 692 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Северная столица находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 279 человека. Третье место у Подмосковья — 592 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге свободно больше 21% коек для ковид-пациентов.