В Петербурге свободно больше 21% коек для ковид-пациентов

Распространение инфекции в Петербурге продолжает снижаться. В городе остаются свободными 1 112 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями.

На сегодняшний день в городе развернуто 5,3 тыс. коек. Свободны из них — 1 056, что составляет 19,2% от общего фонда. Число регистраций новых случаев COVID-19 в больницах за неделю выросло на 7,31%.

Как сообщила пресс-служба Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению инфекции, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 167 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор считает ситуацию с коронавирусом в России недостаточно стабильной.