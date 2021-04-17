Роспотребнадзор считает ситуацию с коронавирусом недостаточно стабильной

Эксперт посоветовала сделать прививку от коронавируса и продолжать соблюдение профилактических мер. Фото: pixabay

Эксперт посоветовала сделать прививку от коронавируса и продолжать соблюдение профилактических мер. Фото: pixabay

Ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 в последний месяц говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в стране еще недостаточно стабильна. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, соответствующие выводы сделаны на основе данных о количестве заражений в сутки. Эти цифры стабильны, хотя в стране активно идет вакцинация.

Как сообщил ТАСС, Пшеничная подчеркнула, что при несоблюдении мер профилактики россиянам придется дольше ждать дальнейшего снижения заболеваемости, поскольку значительная часть населения не имеет защитных антител от COVID-19.

Напоминаем, что в России успели заразиться коронавирусом 4,6 миллиона человек, 104 тысячи – умерли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат назвал сроки достижения россиянами коллективного иммунитета к COVID.