Депутат назвал сроки достижения россиянами коллективного иммунитета к COVID

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к осени. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринной.

По его словам, это может произойти до начала четвертой волны заболеваемости, которую прогнозируют осенью. Он добавил, что необходимые 60 % населения страны будут защищены от инфекции уже к августу. В среднем по стране эта цифра установилась на уровне 40%.

Как сообщило радио Sputnik, депутат предложил открыть большее число прививочных пунктов и активнее проводить разъяснительную работу.

Напоминаем, что в России успели заразиться коронавирусом 4,6 миллиона человек, 104 тысячи – умерли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России от коронавируса привились восемь миллионов человек.