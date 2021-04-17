Депутат назвал сроки достижения россиянами коллективного иммунитета к COVID

Депутат назвал сроки достижения россиянами коллективного иммунитета к COVID
Пункт вакцинации от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к осени. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринной.

По его словам, это может произойти до начала четвертой волны заболеваемости, которую прогнозируют осенью. Он добавил, что необходимые 60 % населения страны будут защищены от инфекции уже к августу. В среднем по стране эта цифра установилась на уровне 40%.

Как сообщило радио Sputnik, депутат предложил открыть большее число прививочных пунктов и активнее проводить разъяснительную работу.

Напоминаем, что в России успели заразиться коронавирусом 4,6 миллиона человек, 104 тысячи – умерли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России от коронавируса привились восемь миллионов человек.

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