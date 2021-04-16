В России от коронавируса привились восемь миллионов человек

В России от коронавируса привились восемь миллионов человек
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Голикова надеется, что темпы вакцинации позволят постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что число вакцинированных от коронавируса в стране составляет более восьми миллионов человек. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 16 апреля.

Она отметила, что сейчас цифра «существенно больше». Голикова также выразила надежду, что в стране в скором времени можно будет начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии. При этом она призвала оценивать каждый шаг и не спешить, чтобы не допустить распространения инфекции.

Напоминаем, что в России успели заразиться коронавирусом 4,6 миллиона человек, 104 тысячи – умерли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса позволяют ждать скорого снятия ограничений.

вакцинация пандемия татьяна голикова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Шлиссельбургском женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины
Еще две вакцины от коронавируса могут оказаться опасными из-за риска тромбоза
В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ
В Красногвардейском районе в доме загорелись две квартиры
В России от коронавируса привились восемь миллионов человек
Текст песни Манижи для Евровидения номинировали на премию как лучший
В Петербурге насчитали более 107 тысяч самозанятых
Навальный заявил, что его готовы насильно кормить в тюрьме