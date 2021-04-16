В России от коронавируса привились восемь миллионов человек

Голикова надеется, что темпы вакцинации позволят постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что число вакцинированных от коронавируса в стране составляет более восьми миллионов человек. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 16 апреля.

Она отметила, что сейчас цифра «существенно больше». Голикова также выразила надежду, что в стране в скором времени можно будет начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии. При этом она призвала оценивать каждый шаг и не спешить, чтобы не допустить распространения инфекции.

Напоминаем, что в России успели заразиться коронавирусом 4,6 миллиона человек, 104 тысячи – умерли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса позволяют ждать скорого снятия ограничений.