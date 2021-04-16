Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса позволяют ждать скорого снятия ограничений

Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса позволяют ждать скорого снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: сайт Президента России

Она надеется, что власти будут осторожны при снятии ограничительных мер, введенных в связи с пандемией.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может произойти в скором времени. Она сделала такой вывод, исходя из роста объемов вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты»,

— сказала она на заседании коллегии Минздрава РФ.

При этом Голикова призвала не спешить и хорошо обдумывать каждый шаг. Это нужно, чтобы «не растерять то, чего с таким трудом достигли». Она убеждена, что россияне «расслабились», но это может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург доставили огромную партию доз вакцины против коронавируса.

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