Просмотр футбольного матча в Невском районе привел к поножовщине во дворе

В Петербурге во время просмотра матча двоим молодым людям не хватило выпивки, поэтому они вышли за добавкой и ввязались в конфликт с местным жителем, которому мешали их крики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Невском районе 17 апреля вечером, около десяти часов на улице Латышских Стрелков у дома 11 обнаружили 38-летнего мужчину, который живет в этом доме. На его теле пьяного были ножевые ранения и сломан нос. Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу.

Оказалось, что во дворе дома случился конфликт с двумя неизвестными, один из которых избил его и ударил ножом. Полиция возбуждила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали нападавшего. Им оказался 34-летний неработающий уроженец Сургута. Отмечается, что задержанный уже не один раз привлекался.

На его счету не только имущественные преступления, но и рецидивы по части умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.

Позднее выяснилось, что смотрел футбольный матч и выпивал вместе со своим знакомым. А когда алкоголь закончился, то они решили отправиться в магазин, чтобы продолжить свой отдых.

Тогда молодые люди почувствовали себя настоящими болельщиками на стадионе и начали скандировать «кричалки». Они делали это громко, потому местный житель сделал им замечание за шумное поведение. «Ярых фанатов» это очень разозлило. Словесный конфликт перерос в драку с ножом.

Сообщается, что подозреваемый задержан.

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