Бывший офицер полиции признан виновным в убийстве Джорджа Флойда

Бывший офицер полиции признан виновным в убийстве Джорджа Флойда
Похороны Джорджа Флойда. Фото: instagram

В США бывший офицер полиции Дерек Шовин признан виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его уже перевели в тюрьму строгого режима.

Суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина виновным по всем пунктам обвинения убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 40 лет тюремного заключения. Приговор будет вынесен через восемь недель. Даты станут известны позднее.

Как сообщает телеканал KARE, экс-полицейского перевели в тюрьму строгого режима Оук-Парк-Хайтс недалеко от Миннеаполиса в американском штате Миннесота. Он находится в одиночной камере.

Напомним, в мае 2020-го Шовин применил при задержании Флойда удушающий прием. Вскоре после этому мужчина скончался. На следующий день Шовин и трое других правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, были уволены.

После гибели Флойда в Штатах прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранителям подключалась Национальная гвардия США. В десятках городов вводился комендантский час.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Миннеаполиса выплатят 27 миллионов долларов семье Флойда.

джордж флойд приговор США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть на втором месте среди самых популярных направлений для отдыха на ...
Циклон принесет в Петербург осадки и похолодание
Бывший офицер полиции признан виновным в убийстве Джорджа Флойда
В Роскачестве назвали способы найти пропавший смартфон прямо из дома
Врач оценил вероятность повторного заражения COVID при новой волне пандемии
Роскомнадзор требует от Instagram снять ограничения на использование гимна России
В Госдуме назвали возможные темы послания Путина к Федеральному собранию
Гинцбург назвал число привившихся от коронавируса «Спутником V» россиян