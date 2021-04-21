Бывший офицер полиции признан виновным в убийстве Джорджа Флойда

В США бывший офицер полиции Дерек Шовин признан виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его уже перевели в тюрьму строгого режима.

Суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина виновным по всем пунктам обвинения убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 40 лет тюремного заключения. Приговор будет вынесен через восемь недель. Даты станут известны позднее.

Как сообщает телеканал KARE, экс-полицейского перевели в тюрьму строгого режима Оук-Парк-Хайтс недалеко от Миннеаполиса в американском штате Миннесота. Он находится в одиночной камере.

Напомним, в мае 2020-го Шовин применил при задержании Флойда удушающий прием. Вскоре после этому мужчина скончался. На следующий день Шовин и трое других правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, были уволены.

После гибели Флойда в Штатах прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранителям подключалась Национальная гвардия США. В десятках городов вводился комендантский час.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Миннеаполиса выплатят 27 миллионов долларов семье Флойда.