Власти Миннеаполиса выплатят 27 миллионов долларов семье Флойда

Город Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов за урегулирование гражданского иска родственников погибшего афроамериканца Джорджа Флойда.

Городской совет принял такое решение единогласно на закрытом заседании, которое прошло 12 марта, сообщает NBC.

Семья Флойда подала федеральный иск против города и четырех офицеров, участвовавших в аресте Флойда.

Напомним, один из полицейских при задержании повалил Флойда на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации. Инцидент произошел 25 мая прошлого года. В десятках американских городов после гибели Джорджа Флойда прошли акции протеста и беспорядки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейскому из Миннеаполиса грозят десятки лет тюрьмы за грубое задержание чернокожего Джорджа Флойда, который умер после действий офицера.