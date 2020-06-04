Задержавшему Джорджа Флойда полицейскому грозит 40 лет тюрьмы за убийство

Задержавшему Джорджа Флойда полицейскому грозит 40 лет тюрьмы за убийство
Арестованные полицейские. Фото: instagram

Полицейскому из Миннеаполиса грозят десятки лет тюрьмы за грубое задержание чернокожего Джорджа Флойда, который умер после действий офицера.

Бывшего офицера полиции Дерека Шовена обвиняют в непредумышленном убийстве второй степени и убийстве третьей степени. Следствие также считает, что ему стоит вменить убийство второй степени, сообщает CNN. За убийство второй степени экс-офицера могут посадить на 40 лет.

Остальным трем полицейским, которые присутствовали при задержании и не препятствовали действиям Шовена, предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Напомним, акции протеста и беспорядки проходят в десятках американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.

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