Задержавшему Джорджа Флойда полицейскому грозит 40 лет тюрьмы за убийство

Полицейскому из Миннеаполиса грозят десятки лет тюрьмы за грубое задержание чернокожего Джорджа Флойда, который умер после действий офицера.

Бывшего офицера полиции Дерека Шовена обвиняют в непредумышленном убийстве второй степени и убийстве третьей степени. Следствие также считает, что ему стоит вменить убийство второй степени, сообщает CNN. За убийство второй степени экс-офицера могут посадить на 40 лет.

Остальным трем полицейским, которые присутствовали при задержании и не препятствовали действиям Шовена, предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Напомним, акции протеста и беспорядки проходят в десятках американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.