В квартиру журналиста «Фонтанки» пришли с обысками

Сегодня утром, 21 апреля, сотрудники правоохранительных органов Петербурга нагрянули с обысками в квартиру политического корреспондента «Фонтанки» Ксении Клочковой.

Полицейские примерно в семь часов утра пришли в квартиру журналистки на улице Черняховского в центре города, пишет «Фонтанка».

Со слов Клочковой, стражи порядка заявили ей, что обыск проводится в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 267 УК РФ «Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях». Дело было открыто после несогласованного митинга 23 января.

Однако выяснилось, что полиция пришла не за ней, а за доказательствами противоправных действий её бывшего молодого человека, который съехал из квартиры почти год назад. Мужчина в этом году стал одним из участников штаба Навального в Петербурге.

Клочкова добавила, что в ходе обыска у нее ничего не изъяли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургский штаб Навального пришли с обыском.