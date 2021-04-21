Нагрянули с обыском: житель Кудрово призвал в Сети к насилию над полицией

В Ленинградской области в Кудрове полиция обыскала квартиру мужчины, который призывал в Сети к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители обыскали квартиру жителя Кудрово, который призывал в Интернете к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее уже было возбуждено уголовное дело, когда транспортным средствам во время несогласованного митинга не давали проехать. По этому делу оперативники и направились с обыском к жителю Кудрово.

Мужчина проживает на Пражской улице, нигде не работает, однако много времени уделяет социальным сетям. По версии следствия, он зарегистрирован под разнообразными «никнэймами» и в жесткой форме призывал к совершению насилия в отношении правоохранителей.

В результате следственно-оперативных мероприятий полиция изъяла в квартире мужчины материалы, которые является доказательствами в расследовании уголовного дела. Мужчину доставили в следственные органы, чтобы во всем разобраться.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в квартиру журналиста «Фонтанки» пришли с обысками.