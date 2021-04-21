В Петербурге ограничат продажу алкоголя в стекле на время проведения Евро-2021

В Петербурге ограничат продажу алкоголя в стекле на время проведения Евро-2021
Запрет будет распространяться на алкоголь в стекле. Фото: Pixabay

Алкоголь в бутылках нельзя будет купить на территории вокруг фан-зоны и стадиона.

Правительство Санкт-Петербурга ужесточит правила продажи алкоголя в стекле на время проведения Евро-2021. Его нельзя будет приобрести на территории вокруг фан-зоны и стадиона. Об этом сообщает «Фонтанка».

Известно, что исключением станет спиртное, пиво, сидр, пуаре и медовуха, которые продаются в общепите. Ограничения будут действовать с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких районах городах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020. Некоторые города оказались не готовы принимать болельщиков и пускать их на трибуны.

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