Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020

Некоторые города оказались не готовы принимать болельщиков и пускать их на трибуны.

Санкт-Петербург может получить право провести дополнительные матчи чемпионата Европы. Решение в понедельник, 19 апреля, примет Союз европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает Daily Mail.

Власти Бильбао, Дублина и Мюнхена пока не сообщили, готовы ли пустить зрителей на трибуны. Из-за этого города могут лишиться статуса городов-хозяев турнира, и им нужно искать замену. Альтернативой может стать Петербург, но рассматриваются и другие варианты в континентальной Европе.

Напоминаем, что чемпионат Европы-2020 по футболу должен пройти в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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